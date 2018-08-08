Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Türkiye’de yaşanan benzer sürecin daha önce Rusya’da da yaşandığına dikkat çeken Nizovsky “Ruble dolar karşısında tam 2 kat değer kaybetti. Biz dövizin etkilediği pazarlarda çalışmaya alışkınız. Türkiye bizim için mükemmel bir pazar” dedi.

Türkiye’de ultrabook ve gaming ürünlerine yoğunlaşacaklarına ifade eden Nizovsky, şu bilgileri verdi: Oyuncu serimiz profesyonel e-sporculardan ara sıra oyun oynayan kullanıcılara kadar tüm oyunculara hitap eden masaüstü bilgisayar, monitör, projektör ve aksesuarlardan meydana geliyor. Acer’ın ultra ince ürün ailesi ise Switch, Spin ve Swift modelleri 1 ila 7 serilerinden oluşuyor. Öne çıkan önemli ürünler arasında tablet alternatifi olarak Spin 1, modern yaşam tarzı için standart bir dizüstü bilgisayar olarak Swift 3, ekstra hafif olan Swift 5, ekstra işlevlere sahip Spin 5 ve dünyanın en incesi Swift 7 bulunuyor. Yeni ürünlerimizle aynı zamanda daha fazla KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’de en az yüzde 25 pazar payı hedefliyoruz.



DESTEK GELİRSE FABRİKA KURABİLİRİZ

Nizovsky gerekli desteğin verilmesi durumunda Türkiye’de üretim yapabileceklerini de söyledi. Türkiye’nin bir çok alanda fırsatlar sunduğunu ifade eden Nizovsky “Akıllı şehir ve biletleme teknolojisi alanındaki fırsatları da değerlendirmek istiyoruz. Bu alanlarda iyi bir altyapıya sahibiz” diye konuştu.