Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perseid meteor yağmuru ne zaman ve Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek merak ediliyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, halk arasında daha çok 'yıldız kayması' olarak bilinen olayın aslında göktaşlarının son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluştuğuna dikkat çekildi. Gece boyunca bsaatte yaklaşık 60 göktaşının görülebileceği açıklandı. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru nedir ve Türkiye'den izlenebilecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2018 NE ZAMAN?

Her yıl temmuz sonu ya da ağustos ayı ortasında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru bu sene 12-13 Ağustos gecesi net şekilde izlenebilecek. Gökyüzü olayında, saatte 60 göktaşı görülebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Göktaşı yağmuru 12- 13 Ağustos'ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 60 kadar meteor görmek mümkün. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takım yıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takım yıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir. Perseus takım yıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yeniay konumunda olacak. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur."

PERSEİD GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Yıldız Kayması olarak bilinen Perseids ya da Perseid göktaşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir. Her yılda bir Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilir, ancak en yoğun olduğu zaman 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecedir. Dünya 'nın Güneş yörüngesinde dönerken swift-tuttle kuyruk yıldızının parçalarının içinden geçmesiyle oluşur, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenebilir. Şehir ışığından uzak bir kırsal alanda veya herhangi bir bölgede gece 00:00'dan itibaren rahatlıkla gözlemlenebilir.

DİĞER METEOR YAĞMURLARI

TUĞ uzmanları, 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru yaşanacağını, saatte 20 civarında, 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Leonid (Aslan) göktaşı yağmurunda ise saatte 15 civarında göktaşı izlenebileceğini kaydetti. Uzmanlar, 2017'nin en son gök olayının 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacağını, saatte 120 kadar meteor görülebileceğini aktardı.