Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamen Türkiye’de konumlu sunucular üzerinde çalışan “Stook” adlı çözüm, küresel benzerlerinden yüzde 40 daha hızlı çalışıyor. Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Artık kurumsal verilerin saklanması ve yazılımların çalışması anlamında ithal ikamesi bir ürün var. Yüzde 100 Amazon S3 API uyumlu olması sayesinde yeni bir entegrasyon yatırımı gerektirmeyen çözüm, yabancı rakiplerine kıyasla çok daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip. İstanbul ve Ankara’da bulunan sunucularımız sayesinde, kurumların sahip oldukları verinin Türkiye dışına çıkmamasını sağlıyoruz. Bu da hem güvenlik hem de hız anlamında ciddi avantajları beraberinde getiriyor” dedi.