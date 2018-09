Türkiye Gazetesi

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek GameX Oyun ve Eğlence Fuarı, Tüyap Kongre Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açıyor. Geçen yıl 140 bin kişinin katıldığı fuarı bu yıl 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. İlk defa iş dünyasına yönelik ürünlerin de tanıtılacağı fuara, Çin, Kore gibi Asya ülkeleri ile AB ve Türkiye’den 100’den fazla firma katılıyor. Abyss Gameworks, Bigpoint Games, Tencent gibi oyun firmalarının yanı sıra kurulacak Çin Pavilyonu’nda Shanda Games, NEUN Games, Qifan Digital, Xanthus, Future Tech, Sheer gibi önemli oyun ve teknoloji firmaları da fuarda yerini alacak. IGG, Oment, Cubinet Interactive, Tale of Tales gibi önemli oyun stüdyoları ise Gaming in Turkey standında oyunseverlerle buluşacak.

Ayrıca fuar muhteşem şovlara da eşlik edecek. PC ve konsol oyunları, eşsiz simülatör ve VR tecrübeleri, e-Spor takımları ve oyuncuları, fenomen hâline gelmiş Youtuber ile ödüllü yarışmalar fuara renk katacak. Fuarda ilk defa Robot Yarışları canlı olarak izlenebilecek.

GameX’in Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliği taşıdığını belirten Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Oyun sektörü 2017 yılında yüzde 7,5 büyüme göstererek 811 milyon dolar büyüklüğe ulaştı. 2018’de pazara olan ilginin artması ile birlikte oyun sektörünün gelirler bazında daha da ivmeleneceğine inanıyoruz” dedi. En sevilen oyunları Türk oyun severlerle buluşturduklarını belirten Aydemir, “Dünyaca ünlü mobil oyun Arena Of Valor, Google en rekabetçi ve üstün başarı ödüllerinin sahibi Lords Mobile, strateji sevenlerin tutkusu Fetih Taht Savaşları, Singapur’dan çıkan ve dünyanın en sevilen dans oyunları arasında yer alan Love Dance, mobil taktik oyunu P.A.T.H (Power Arena Tactical Heroes) ve Türkiye’de mobil oyunlar arasında ilk 10’a giren Muhteşem Osmanlı Gaming in Turkey’in fuardaki standında oyuncularla buluşacak” diye konuştu.

Drone yarışları yapılacak

Fuar kapsamında lisanslı ve lisanssız tüm drone sahipleri Türkiye’nin en hızlı pilotları ile birlikte TDL’nin Dronemanya pistinde yarışma fırsatı yakalayacak. Ziyaretçiler ayrıca 4 gün boyunca Dronemanya alanında e-Spor, simülatör, playstation, Segway, RC, VR, gibi teknolojileri deneme imkânı bulacak