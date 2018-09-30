Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GfK’nın verilerine göre Huawei Türkiye, Ağustos 2017’de yüzde 3,2 seviyesinde olan pazar payını, Ağustos 2018 itibarıyla yüzde 21,3’e yükseltti. Böylece Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Huawei Türkiye Tüketici Ürünleri İş Birimi Ülke Müdürü Seth Wang, “Türkiye’de akıllı telefon pazarında farklı dinamiklerin de etkisiyle önemli bir rekabet ortamı söz konusu. Ülkenin genç nüfusu, güncel teknolojiyi ve bu alandaki ürünleri yakından takip ediyor. Özellikle son dönemde Huawei’nin HUAWEI’nin ortaya koyduğu güçlü, hızlı, akılcı ürünler, tüketicinin de dikkatini her gün daha fazla çekiyor. Gerçekleştirdiğimiz global iş birlikleri ile birlikte, yapay zeka gibi katma değerli özellikler de yine bu başarıda pay sahibi olduğunu düşündüğümüz diğer unsurlar” dedi.