Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ertuğrul Atik... 20 yaşında İTÜ işletme mühendisliği 2. sınıf öğrencisi.

Fulya Aksakal... Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimciliğe hazırlamak için kurulmuş İTÜ CBİLAB’ın iki genç yöneticisi. Kâğıt üstünde bir resmiyeti yok ama kendileri gibi genç girişimcilere rehberlik ediyorlar.

CBİLAB 2015 yılında faaliyete başlamış. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Dekanı Metin Orhan Kaya’nın girişimleriyle hayata geçirilen CBİLAB’a Onur Air’in sahibi Cankut Bagana da destek elini uzatmış. 700 bin lira hibe ile kurulan CBİLAB ismini de Cankut Bagana’dan alıyor.

CBİLAB’ın şu an 45’ya yakın öğrenci üyesi bulunuyor. Jeoloji, maden, işletme, uçak ve gemi mühendisi her bölümden öğrenci var. Bilgisayar mühendisi derseniz sadece iki tane. Geri kalanları farklı bölümlerden. Daha öğrenciyken hayallerini peşinde koşmaya başlamışlar. Bütün hayatları dersleri ve projeleri. CBİLAB onların ikinci yuva gibi...



DESTEK BEKLİYORLAR

Akıl teri döküyorlar. Çabalarının karşılığını da almışlar. Mesela bir proje Kickstarter’dan 732 dolar fon toplamayı başlamış. CBİLAB öğrencisi Sinematik VR projesi ile kendi şirketini kurmuş. CBİLAB’da geliştirilen ve yapay zeka ile çalışan robot ise çocukların en büyük arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Kimi işini yürütebilmiş, kimi ise devamını getirememiş. İşin ilginç yanı bu gençleri destekleyen hiçbir kişi ve kuruluş yok. Mehmet ve Fulya da en çok bundan şikayetçi. Melek yatırımcılar para kazanmadıkları projeye yatırım yapmıyor. Hemen yanı başında İTÜ Arıkent var ama maalesef “Siz burada ne yapıyorsunuz” diyen bile olmamış. Üç yıl önce aldıkları bilgisayar ve araç gereçlerle işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bilgisayar bozulduğunda kendileri tamir ediyorlar. Ayakta kalabilmek için birbirlerine destek oluyorlar. Yani bildiğimiz imece usulü. Tasarımcı boşa çıktığında arkadaşına yardımcı oluyor, diğer kodlamasını yapıyor.

Peki ne istiyorlar?

Birazcık destek.

Küçük bir yol göstericilik. Çünkü fikir var, bunu nasıl hayata geçireceklerini bilmiyorlar. Birazcık rehberlik istiyorlar.

Ne yapılabilir?

İlk aklıma gelen mesela kullanılmayan bilgisayarlar, gençlerin kullanımına verilebilir.

Kocaman kuruluşların minnacık destekleri bile onlar için büyük moral ve motivasyon kaynağı olabilir. Yanı başında İTÜ Teknopark’ı var. En azında İTÜ kendi öğrencilerine sahip çıkabilir.

Ya da firmalar öğrencilerin geliştirdiği ürünleri satın alarak onlara unutulmaz bir hediye verebilirler.

Bu sadece bir iş değil eğitim modeli de olabilir. Bütün üniversitelere örnek olabilek bir model. Öğrenciler bir yandan eğitim alırken diğer yandan girişimciliğe adım atabilir.

Belki de Türkiye, 2023 hedeflerine bu gençlerle ulaşacak.

Gençlerin yaptıklarına ve hayallerine bakınca Türkiye’nin koca koca firmalarının ve insanlarının onların vizyonundan çok gerilerde olduğu da bir gerçek.

Köpek Diz Kapağı İmplantı

Evcil hayvanlar sakatlandığında genelde uyutulur. Ancak öğrenciler bunun önüne geçmek için 3D yazıcıdan protez geliştirmeyi başarmış. Köpeğin diz tomografi görüntülerinden elde edilen implant, köpeğin dizine implante edilmiş anatomik bozukluk giderilmiş.

Çoklu Bardak Tutacağı

Çoklu bardak tutacağı Ponchic ile birden fazla bardağı tek elle güvenli şekilde taşımak mümkün. Çevreci özellikleriyle dikkat çeken Ponchic çevreye atıldığında içerisindeki tohumlar aktif hâle geliyor ve yeşeriyor. Kickstarter’da görücüye çıkar proje 632 dolarlık fon almayı başarmış.

Drone Pervane Ölçer

Bir drone üretilirken belki de en dikkat edilmesi gereken kısım kullanılan motor ve pervanenin uyumu. Pervanenin yapacağı devir sayısı, oluşturacağı itme kuvveti ve torku, kullanacağı voltajı bilmek çok zordur. Deneme yanılma yoluyla elbet doğru sonuca ulaşmak ise maliyetli bir iş.