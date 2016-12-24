Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün sabah erkenden evinden çıkıp Adnan Menderes Bulvarı’na gelen 83 yaşındaki Kamil Aktürk, yoldan gelip geçen araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden Kur’an-ı Kerim açıp saatlerce okuyor. Herkesin şaşkın bakışlarına rağmen okuduğu Kur’andan gözünü ayırmayan Kamil Aktürk dondurucu soğuğa rağmen iki cüz okuyup şehitlere ve zor durumdaki Müslümanlara dua ediyor.



Duadan başka elinden bir şey gelmediğini ve yaşananlara karşı herkesin elinden geleni yapmasını isteyen 83 yaşındaki Kamil Aktürk “Tüm İslam alemi çeşitli bela ve dertlerle boğuşuyor. Bu belaların defi ve İslam aleminin selamete kavuşması için her gün Kur’an okuyorum. Bütün insanların selameti için okuyorum. Ancak gençlerin okumaması televole kültürüne kendilerini kaptırmaları beni üzüyor” diye konuştu.