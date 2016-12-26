Biga ilçesine bağlı Hacıköy köyünde çobanlık yapan 65 yaşındaki Ramazan Süzen, 3 gün önce kayboldu. Köy muhtarı durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de Çanakkale AFAD ekiplerinden yardım istedi. Köye intikal eden ekipler, saatler süren aramaların ardından yaşlı çobanı Hacıköy’ün 5 kilometre doğusunda ormanlık alanda sağ olarak buldu. Ramazan Süzen, kontrol için Biga Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
3 gün sonra ormanda bulundu
26.12.2016 - 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 gündür kayıp olan çoban, AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Etiketler : çanakkale,Biga,çoban,kayıp çoban,
432497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432497.aspx
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