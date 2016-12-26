Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biga ilçesine bağlı Hacıköy köyünde çobanlık yapan 65 yaşındaki Ramazan Süzen, 3 gün önce kayboldu. Köy muhtarı durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de Çanakkale AFAD ekiplerinden yardım istedi. Köye intikal eden ekipler, saatler süren aramaların ardından yaşlı çobanı Hacıköy’ün 5 kilometre doğusunda ormanlık alanda sağ olarak buldu. Ramazan Süzen, kontrol için Biga Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.