Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt merkez ve ilçelerde 19 Aralık'ta başlayan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası devam ediyor. Giyim, temizlik, mutfak malzemesi, battaniye ve çadırdan oluşan yardım kampanyasından Siirt İl Müftülüğü, halkın şuana kadar verdiği destekten memnun kaldı.

merkez, Güres caddesinde belediyeye ait teşhir salonunda toplanan yardımları yerinde inceleyen Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, kampanyanın ilçelerde de devam ettiğini belirterek, 3 TIR dolusu yardım malzemesi toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı işbirliğiyle Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Siirt'de müftülük öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatan İl Müftüsü Arvas," Kamuoyundan desteğimiz ve arzumuz gıda, kullanılmamış kıyafet, mutfak ve temizlik malzemesi, ayrıca çadır, battaniye plastik mutfak malzemeleri başta olmak üzere her türlü ayni yardımı kabul ediyoruz. İnşallah ilçelerimizden gelen yardımları il merkezindeki yardımlarla birleştirip TIR'lara yüklemek suretiyle Ocak ayının ilk haftasında Halep'te ıstırap çeken, bir parça ekmek ve bir yudum suya muhtaç olan kardeşlerimize göndereceğiz. Özellikle kışlık olmak üzere çocuk, erkek ve kadın giyimleri en çok ihtiyaç duyulan ürünler Ayrıca Güres Caddesinde ve müftülüğümüz bünyesindeki kuran kurslarında yardımları kabul ediyoruz" dedi.



Diyanet Vakfı Siirt Şubesi Başkanı Hamit Evin, Müftülük görevlisi Nezir Obut'la birlikte İl Müftüsü Arvas, Halep'ten aileleriyle birlikte Siirt'e sığınan çocuklarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Yardım kampanyasının ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.