Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.



Niğde’de de okullar tatil edildi

Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.