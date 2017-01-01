İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.
Niğde’de de okullar tatil edildi
Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Valiliği aşırı buzlanma ve soğuk sebebiyle okulların 2 Ocak Pazartesi günü İl genelinde okulların tatil olduğunu duyurdu.
Aksaray'da okullar yarın tatil
01.01.2017 - 20:35 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini belirtti.
Etiketler : kar tatili,okullar tatil,aksaray,
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