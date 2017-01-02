Kek yapmak bir sanattır. Her insan kek yaparken sonucun ne olacağını bilemez. Bazen keklerimiz bisküvi kadar ince kalır pişmemiş veya piştikten sonra sönebilir… Tüm bu yanılgılar ve aksiliklerden kurtulmak için bakın nelere dikkat etmeliyiz? İşte kek pişirmenin – kek yapmanın püf noktalarını sizler için derledik.
Kakaolu ve Çikolatalı Kek
Kek yapmak için öncelikle araç, gereç ve malzemelerin hazır olması gerekir.
Kek yapmak için gereken araç gereçler
Kek çırpmak için cam veya porselen kase
Mikser
Çırpma teli, tahta kaşık
Un elemek için elek
Kek kalıbı veya tepsi
Mutfak terazisi, ölçü kabı veya boş bir su bardağı
Kontrol için kürdan
Sıcakken tutmak için tutacak
Kek kalıbına yaymak için yağlı kağıt (tercihe göre)
İyi pişiren bir fırın
HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ