Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kek yapmak bir sanattır. Her insan kek yaparken sonucun ne olacağını bilemez. Bazen keklerimiz bisküvi kadar ince kalır pişmemiş veya piştikten sonra sönebilir… Tüm bu yanılgılar ve aksiliklerden kurtulmak için bakın nelere dikkat etmeliyiz? İşte kek pişirmenin – kek yapmanın püf noktalarını sizler için derledik.

Kakaolu ve Çikolatalı Kek

Kek yapmak için öncelikle araç, gereç ve malzemelerin hazır olması gerekir.

Kek yapmak için gereken araç gereçler

Kek çırpmak için cam veya porselen kase

Mikser

Çırpma teli, tahta kaşık

Un elemek için elek

Kek kalıbı veya tepsi

Mutfak terazisi, ölçü kabı veya boş bir su bardağı

Kontrol için kürdan

Sıcakken tutmak için tutacak

Kek kalıbına yaymak için yağlı kağıt (tercihe göre)

İyi pişiren bir fırın

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