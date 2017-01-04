Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OÇanakkale’de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine gözaltına alınan 2 gence para cezası kesildi. Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A.E.A. ile U.G. adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür diledi.