Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen Cengiz T. (48) ile Turgut K. (38), Keşlik Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz T, yanında bulunan tabancayla Turgut K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Turgut K, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cengiz T. ise olayda kullanılan tabancayla yakalandı.
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü
05.01.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 05.01.2017 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,silahlı kavga,bursa haberleri,
435357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435357.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER