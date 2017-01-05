Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen Cengiz T. (48) ile Turgut K. (38), Keşlik Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz T, yanında bulunan tabancayla Turgut K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Turgut K, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cengiz T. ise olayda kullanılan tabancayla yakalandı.