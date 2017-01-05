Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak İskele yakınında denizde ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Pasaport İskelesi'ne götürülen cesedin üzerinden 66 yaşındaki Naciye Arı adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Bu arada, Bornova ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Arı'nın sabah saatlerinde evden çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşı döktü. Ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.