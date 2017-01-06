Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar sebebiyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber bugün öğle saatlerine kadar yağmurun devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra hava soğumaya başlayacak. Havanın (bugün) saat 20.00 gibi kara çevireceğini tahmin ediyoruz. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor." Balkanlar’dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan bilgilere göre de, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Edirne’de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin edilirken, güney ve güneybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına bekleniyor.

AKOM WHATSAPP İHBAR HATTI KURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış şartlarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle problemleri çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecek. Vatandaşlar, kış şartları süresince İBB sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecekler.