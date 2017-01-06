Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güney yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı 55 kilometreye kadar yükseldi.

Fırtınanın hızının akşam saatlerine doğru 80 kilometreyi bulması bekleniyor.

Açıklarda çok daha şiddetli hissedilen fırtına nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

İlçede 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının yarın 8 dereceye kadar düşmesi, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu da zaman zaman 4 metreye ulaştı. Dalgalar yüzünden yat limanındaki restoran sahipleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.