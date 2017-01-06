Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Ocak ayında hava sıcaklığının uzun yıllar ortalamasının altına düşerek yurdun iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 2, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece altında seyredeceği bekleniyor." dedi. Türkiye'nin bugün akşamdan itibaren Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı bekliyoruz. Belediyeler ve ilgili kurumların hazırlıklı olmaları, ayrıca vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını özellikle istirham ediyorum." dedi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bu akşam saat 20.00 civarında başlayacak kar yağışının etkisini artırarak kentte 20 santimetrenin üzerinde kar örtüsü bırakacağını beklediklerini dile getiren Eroğlu, "İstanbul'da cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Yağışlı hava aralıklarla hafta ortasına kadar devam edecek." diye konuştu.

Çatı çökmelerine dikkat

Vatandaşların ve yetkililerin etkili kar yağışı sebebiyle çatılarda birikecek karlara karşı da dikkatli olması gerektiğine işaret eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemlerde bazı evlerde ve pazar yerleri gibi mekanlarda çatı çökmeleri konusunda sıkıntılar yaşandı. Mühendislere özellikle tavsiyem, yapılarda zati yüklere ilave olarak mutlaka kar ve rüzgar yükünün dikkate alınmasıdır. Ayrıca mevcut binalarda kar yükünden dolayı çatı çökmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmalı."

Bakan Eroğlu, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ayrıca vatandaşlarımız lodos fırtınalarında oluşması muhtemel soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri hususlarında dikkatli olsunlar. Bu hususta ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirdik ve uyardık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir haftalık meteorolojik değerlendirme

Bakan Eroğlu, yurt genelinin yarın parçalı çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve yoğun olmasının beklendiğini aktaran Eroğlu, hava sıcaklığının yurdun batı bölgelerinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağının tahmin edildiğini söyledi.

Pazar günü ise yurt genelinin çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, İstanbul ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı olacağının öngörüldüğünü anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yağışların, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ile Sivas, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun iç bölgelerinde azalacağı, doğuda değişmeyeceği, yurdun batısında soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği bekleniyor."

Bakan Eroğlu, ülke genelinin salı günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin ve Rize hariç ), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, şunları söyledi:

"Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı iç ve batı bölgelerde soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği bekleniyor. Çarşamba günü yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul'un kuzeyi, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Bayburt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülmesi, hava sıcaklığının batı bölgelerde artmaya başlayacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor."

Perşembe günü yurt genelinin çok bulutlu, batısının parçalı bulutlu; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Karaman, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği bilgisini veren Eroğlu, "İç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun iç ve batısında artmaya devam edeceği ve mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor." görüşünü kaydetti.