Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Giresun, Ordu, Malatya, Elazığ, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısında yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, yoğun kar yağışlı -1

Bursa: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı -2

İzmir: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 2

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10