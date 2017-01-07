İstanbul soğuktan buz keserken, Üsküdar Salacak sahilde kameralara takılan bir görüntü vatandaşları şok etti. Sahilde soğuk havaya rağmen denize giren Baki Ünal isimli şahıs herkesi şaşırttı. Denizden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ünal, "Denize girdim, su çok soğuk. Ellerim dondu. Ama iyi geliyor" dedi.
Buz gibi havada denize girdi
07.01.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Üsküdar’da bir kişi denize girdi.
Etiketler : İstanbul,
435860 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435860.aspx
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