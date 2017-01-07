İzmir genelinde 2 gündür süren sağanak yağış, gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde kar yağışına döndü. Menemen, Aliağa, Bergama ve Dikili ilçeleri güne karla uyandı. İzmir-Çanakkale yolu olan Menemen ilçesi ile Aliağa ilçesi arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeni ve buzlanma nedeniyle Yeni Foça kavşağında araç trafiğine durduruldu. Yolun kapanması ile araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometre oldu. Karayollarına bağlı ekiplerin, yolu açmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İzmir'de ulaşıma kar engeli
07.01.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menemen ilçesi ile Aliağa ilçesini bağlayan yol, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılırken yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu.
Etiketler : izmir,menemen,haberler,kar,
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