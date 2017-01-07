Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir genelinde 2 gündür süren sağanak yağış, gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde kar yağışına döndü. Menemen, Aliağa, Bergama ve Dikili ilçeleri güne karla uyandı. İzmir-Çanakkale yolu olan Menemen ilçesi ile Aliağa ilçesi arasındaki karayolu, yoğun kar yağışı nedeni ve buzlanma nedeniyle Yeni Foça kavşağında araç trafiğine durduruldu. Yolun kapanması ile araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometre oldu. Karayollarına bağlı ekiplerin, yolu açmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.