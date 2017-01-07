Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimi aşarken vatandaşların da karla mücadelesi devam ediyor. Öte yandan Bursa'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bursa-İzmir yolunda araçlar yolda kalırken, 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Dün gece başlayan yoğun kar yağışı Bursa’da hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Gölyazı’dan Mustafakemalpaşa’ya kadar İzmir yolunda yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Şehirlerarası kara yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düşerken, yer yer tipi şeklinde kar yağışı devam ediyor. Yol kapandığı için tuzlama ve kar küreme araçları da bölgeye intikal edemiyor. Yaklaşık 2 saattir araçlarında mahsur kalan sürücüler tedirgin bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.