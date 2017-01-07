Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci yazar Refik Erduran, 88 yaşında vefat etti.. Edirne'de vefat eden Erduran'ın cenazesinin İstanbul'a getirileceği ancak olumsuz hava koşullarının geçmesinin beklendiği belirtildi. Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Köşe Yazarı" ödülünü aldı. Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı. Gazeteci ve Tiyatro yazarı Refik Erduran 88 yaşında hayatını kaybetti. Bazı dergilerin çıkarılmasına da katkıda bulunan Refik Erduran şair Nazım Hikmet'in yurt dışına kaçmasına yardım eden isim olarak da biliniyor.