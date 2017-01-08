Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürmene'den son dakika haberi! Trabzon Sürmene'den son dakika yangın haberi geldi. Akşam saatlerinde Sürmene'de başlayan yangına, sarp arazi nedeniyle müdahale edilemediği bildirildi. Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderiliken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.





Öte yandan Trabzon Valisi Yücel Yavuz bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle Çamburnu mevkisinde orman yangını çıktığını söyledi.



Yangının çıktığı alanın sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu ifade eden Üstün, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale ediliyor" dedi.



Üstün, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.