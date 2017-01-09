Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan kırsalından gelen terör örgütü PKK üyesi S.Ö. isimli bir teröristin İstanbul'da eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında Esenyurt'ta olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. 2 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.