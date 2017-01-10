Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı İzmir’de de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle İzmir’in yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Adnan Menderes Havalimanı’nda ise çok sayıda uçağın seferlerinde aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Uçakların sefer yapmaları için ekipler hummalı bir çalışmanın içerisine girerken, kar küreme araçlarındaki ekipler pistte kar mesaisi yaptı. Temizleme çalışmaları bir yandan devam ederken, yoğun kar yağışının ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.

İZMİR-MANİSA ARASI YOĞUN KAR YAĞIŞI

Tipi şeklinde devam eden yoğun kar yağışı, İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli rampasında yolu kapanma noktasına getirdi. Karayollarına bağlı tuzlama ve kürüme ekipleri, aralıksız çalışarak yolun kapanmaması için mücadele ediyor.

İzmir’den Manisa’ya giden sürücülerden Şafak Özcan, yol kenarına çektiği aracına zincir taktı. Yolların karla kaplanmaya başladığını söyleyen Özcan, ’’Önlemimi önceden alıp, yolda kalmadan önce zincirimi takıyorum’’ dedi. Bir diğer sürücü Hamza Çelik ise yolun kenarına aracını bırakarak yanındaki arkadaşı ile karın keyfini çıkarıp fotoğraf çektirdi.

Şu an itibari ile İzmir-Manisa karayolu açık durumdayken yoğun kar yağışı devam ediyor.

KENT MERKEZİNE DE KAR YAĞDI

Öte yandan, İzmir’de gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı kent merkezinde de görülürken güne kar yağışı ile başlayan İzmirliler, kar sevinci yaşadı.