Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde devam eden kar yağışı, İzmir-Manisa arasında da gece saatlerinde başladı. Tipi şeklinde devam eden yoğun kar yağışı, İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli rampasında yolu kapanma noktasına getirdi. Karayollarına bağlı tuzlama ve kürüme ekipleri, aralıksız çalışarak yolun kapanmaması için mücadele ediyor. İzmir'den Manisa'ya giden sürücülerden Şafak Özcan, yol kenarına çektiği aracına zincir taktı. Yolların karla kaplanmaya başladığını söyleyen Özcan, ''Önlemimi önceden alıp, yolda kalmadan önce zincirimi takıyorum'' dedi. Bir diğer sürücü Hamza Çelik ise yolun kenarına aracını bırakarak yanındaki arkadaşı ile karın keyfini çıkarıp fotoğraf çektirdi.

Şu an itibari ile İzmir-Manisa karayolu açık durumdayken yoğun kar yağışı devam ediyor.



Kent merkezine de kar yağdı

Öte yandan, İzmir'de gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı kent merkezinde de görülürken güne kar yağışı ile başlayan İzmirliler, kar sevinci yaşadı.