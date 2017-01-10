İlçede , dün gece etkili olan lodos sabah saatlerinde yağmura dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmurun ardından dolu yağışı başladı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde etkili olan dolu yağışı sokak ve caddeleri beyaz bürürken kar manzaralarını artmadı.Bazı vatandaşlar doludan adam yaparak dolunun keyfini çıkarmaya çalıştı. İlçede fırtına ve sağanak yağmurun gün içinde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Marmaris’te dolu yağışı etkili oldu
10.01.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve yağmur ile birlikte başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : muğla,dolu,marmaris,hava durumu,
436731 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/436731.aspx
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