Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenti 6 Ocak'tan itibaren etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle birçok havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı çıkışlı yüzlerce seferini iptal etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) olumsuz hava koşulları nedeniyle kapasite kısıtlamasını gittiği havalimanında 5 gün boyunca planlanan bazı iç ve dış hat uçuşları gerçekleştirilemedi. Kar yağışı nedeniyle kapanan pistlerin yeniden iniş ve kalkışlara açılması için kesintisiz mesai yapılmasına rağmen, tipi şeklindeki yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalması hava trafiğini aksattı.



- Terminallerdeki yoğunluk azaldı

Yağışın etkisini azaltmasıyla dün Atatürk Havalimanı'ndaki seferler normale döndü. Bu doğrultuda havalimanından 419 uçak kalkış, 420 uçak iniş yaptı.

Seferlerin normale dönmesiyle terminal ve otellerde bekleyen yolcu sayısı azaldı. Satış ofislerinde bilet değişimi yapan yolcuların oluşturduğu yoğunluk da sona erdi.