Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Gölü Su Altı Araştırma Derneği (VANSAD) ile Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin bir yıldır sürdürdüğü çalışma sonucunda Van Gölü'nde batık gemiye ulaşıldı. Ceylan, Akdamar Adası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğunu söyledi. Van Gölü'nde daha önce birçok araştırma yaptıklarını ve aldıkları duyum üzerine batık gemiyi aramaya başladıklarını belirten Ceylan, "Adilcevazlı Cumali Birol arkadaşımızın rahmetli babası yıllar önce yaptığı tekne ile bir noktadan geçerken kendisine 'Bak oğlum burada bir gemi yatıyor' demiş. Birol'un bize yeri göstermesiyle ekibimde bulunan dalgıç arkadaşımızla birlikte kapsamlı bir araştırma yaptık." dedi.



- "Fırtınada battığı tahmin ediliyor"

Bitlis'in Reşadiye ilçesinin Çanakdüzü köyünün açıklarında yaptıkları araştırma sonucu 40 metre uzunluğundaki batık gemiyi bulduklarını anlatan Ceylan, şunları belirtti:

"Geminin üzerinde 'Akdamar', güverte de Akdamar-Tatvan yazısı var. Bulduğumuz geminin bir Rus gemisi olduğu ve 1958 yılında yakalandığı bir fırtınada battığı tahmin ediliyor. Yaptığımız araştırmalarda Rus işgali sırasında burada 3 şilep yapıldığı bilgisine ulaştık. Şilepler hem askeri mühimmat taşımacılığında hem de nakil amaçlı kullanılıyormuş. Ruslar bölgeden çekildikten sonra bunlardan birinin yanarak battığı, diğer ikisinin ise kayıp olduğu bilgisi var. Ruslar gittikten sonra bu gemi uzun süre Denizcilik İşletmeleri tarafından kuru yük ve hayvan taşımacılığında kullanılmış. Bulunduğu durum itibarıyla sanıyorum bir fırtına sonucu kayalara çarpmış, içinde de koyunlar varmış ve o şekilde batmış."

Ceylan, geminin çok fazla zarar görmediğini, kaptan köşkü dahil bütün bölümlerinin yerinde olduğunu aktardı.

Van Gölü'nde ilk kez bir batık gemi bulunduğunu ve bunun da dalış turizmine katkısının olabileceğini dile getiren Ceylan, "200 tona kadar yük taşıyabilen gemi, kıyıya 7-9 metreyle başlayıp 23 metreye kadar iniyor. Kıç tarafı 23 metre derinlikte." diye konuştu.



- "Babam parmağımı geminin bayrak direğine vurdu"

Cumali Birol da ailesinin geçmişte balıkçılık ve tekne imalatı yaptığını ifade etti.

Babasının 1986 yılında parmağını batık geminin bayrak direğine vurduğunu hatırladığını aktaran Birol, "Bayrak direği o zaman dışarıdaydı. O gün bugündür o tarafa yolumuz düşmedi. Batığın yerini net olarak biliyorduk ama bölgedeki arayışlarımızda gün yüzüne çıkarttık. İnşallah diğer batık gemileri de buluruz. Tertemiz bir batık. Battığı gün gibi duruyor." dedi.

Araştırma çalışmalarına Değirmendere Su Altı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Gazeteci ve Su Altı Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akkuş, dalgıçlar Mehmet Fatih Çelikel, Cumali Birol ve Serkan Ok'un da katıldığı belirtildi.