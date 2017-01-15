Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de, 50 bin kişiden birinde görülen “Kedi miyavlaması sendromu” hastalığına yakalanan 5 aylık Zeynep bebek için mutlu haber geldi. Sağlık Bakanlığı, Zeynep’in gelişimini de etkileyen hastalığıyla ilgili çalışma başlattı. Bakanlığa bağlı bazı yetkililer, rapor sorununun çözümü için aile ile irtibata geçti. Kızının sağlığına kavuşmasının tek arzuları olduğunu ifade eden Baba Mehmet Erdoğan, “Sesimizi duyan yetkililere binlerce teşekkürü borç bilirim” dedi. Yetkililer arayınca çok heyecanlandığını vurgulayan Anne Ezgi Erdoğan ise, “Bu hastalık için ayrılan tedavi süresinin 30 saatten 90 saate çıkarılmasına ihtiyacımız vardı. Devletimiz sağ olsun rapor için söz verdi. Önümüzdeki perşembe kurula gideceğiz” diye konuştu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ise, “İlgili doktorlarla görüşmelerimizi yaptık. Gereken yapılacaktır. Devletimiz bu anlamda ailemize ve bu hususta mağdur olan ailelere gerekli desteği sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.