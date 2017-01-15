Taraklı köyünde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mine Cebir'i bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin yardımıyla arama çalışması başlattı. Ekipler, yaşlı kadını, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere içinde ölü buldu. Kıyıya çıkarılan Cebir'in cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek. Borçka ilçesine bağlı Taraklı köyünde ailesiyle yaşayan Cebir, 3 gün önce kaybolmuştu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Artvin'de kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu
15.01.2017 - 12:52 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.
Etiketler : artvin,alzaymır hastası,haberler,
438036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/438036.aspx
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