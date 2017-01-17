Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yürütülen soruşturmada Mustafa Ç., Yusuf K., İsmail Ç., Eyüp V., Enver İ. ve Ersin S., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve FETÖ/PDY’nin şifreli iletişim aracı olarak kullandığı ‘ByLock’ da kullandıkları tespit edilen Mustafa Ç., Yusuf K., İsmail Ç. ve Eyüp V. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Enver İ. ve Ersin S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.