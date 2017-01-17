Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açık otopark olarak kullanılan alanda bir kişi ölü olarak bulundu. Adının İsmail A. (46) olduğu tespit edilen şahsın madde bağımlısı olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, İsmail A'nın hayatını kaybetmeden bir süre önce kolonya içtiği tespit edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

