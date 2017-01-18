Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sendika; üzerinde “Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır” şiirinin ve “Terörü lanetliyoruz” mesajının yer aldığı yapıştırmalı etiketleri üyelerine göndererek; “Bunları araçlarınızın camlarına yapıştırın” talebinde bulundu. Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “PKK, DEAŞ, FETÖ... Bu terör örgütleri, bir yerden düğmeye basılmışçasına ülkemize saldırıyor. Emniyet güçlerimiz ise hainlerle kahramanca mücadele ediyor. Biz de bu mücadelenin bir parçası olmak için böyle bir yönteme başvurduk” diye konuştu.