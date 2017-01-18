Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tarsus ilçesi Akgedik Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.D.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, kurutulmuş vaziyette satışa hazır 240 gram kubar esrar maddesi ile 860 gram kenevir tohumu ile geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.