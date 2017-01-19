Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ Hane halkları en fazla hafta sonunda ve akşam yemeğinde bir araya geliyor. Bu oran hafta içi yüzde 78,2, hafta sonu ise yüzde 83,1. Hafta içi sabah kahvaltıda bir araya gelme oranı yüzde 43,4.

¥ İlk evlenme yaşı yüzde 38,5’le 20-24. Bu yaş aralığından sonra ilk evlilikler en fazla yüzde 24,7 ile 25-29. 18 yaşın altında evlenme oranı ise, yüzde13,8.

¥ İlk evliliklerin yüzde 47,8’i görücü usulü ve kendi rızası ile, yüzde 12,1’i kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla.

¥ Eşler arasında en az problem yaşanan konular; yüzde 1 ile eğlence alışkanlıkları, yüzde 1,1 ile arkadaşlar ve görüşülen kişiler.

¥ Türkiye genelinde en fazla boşanma sebebi, yüzde 50,9 ile “sorumsuz ve ilgisiz davranma” olarak belirlendi. Bunu, yüzde 30,2 ile “evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama” ve yüzde 24,3 ile “eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması” meselesi izledi.

¥ En fazla istenen ideal çocuk sayısı, yüzde 32 ile 2 çocuk. Yüzde 31,4, “Şartlar uygun olduğunda 3 çocuk olabilir” dedi. Yüzde 0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

¥ 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımının yüzde 76,5’ini anneler, yüzde 11,4’ünü anneanne veya babaanne üstlendi. Kreş oranı, yüzde 6,1.

¥ Ebeveynlerin çocuklarına verdiği en yaygın ceza türü yüzde 72,6 ile azarlama. Bunu, yüzde 48,7 ile interneti yasaklama ve yüzde 40,8 ile televizyon izlemesine izin vermeme cezaları izledi.