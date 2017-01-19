Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde zeytin bahçesi içerisinde bir koyunun 20 metrelik su kuyusuna düştüğü ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kozan İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi harekete geçti. 20 metrelik kuyuya önce bir ip yardımıyla inen itfaiye eri, kuyuda bulunan koyunu ip ile bağladı. Vatandaşların da yardımıyla su kuyusunda mahsur kalan koyunu kurtardı.
Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.
Kuyuya düşen koyun itfaiye tarafından kurtarıldı
19.01.2017 - 09:42 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde yirmi metrelik su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde zeytin bahçesi içerisinde bir koyunun 20 metrelik su kuyusuna düştüğü ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kozan İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekibi harekete geçti. 20 metrelik kuyuya önce bir ip yardımıyla inen itfaiye eri, kuyuda bulunan koyunu ip ile bağladı. Vatandaşların da yardımıyla su kuyusunda mahsur kalan koyunu kurtardı.
Etiketler : koyun,itfaiye,haberler,
439223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/439223.aspx
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