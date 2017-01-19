Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesi Hacıbekir Sokak'ta meydana geldi. 45 TA 0481 plakalı traktörüyle evine kum getiren Ramazan Eldeş (49) direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Traktörün altında kalarak yaralanan Ramazan Eldeş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Eldeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.