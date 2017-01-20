Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kar yağacağı belirtiliyor. Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

Marmara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine özellikle 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde yeniden kar geleceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmayacağını dile getiriyor.