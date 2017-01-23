Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Saadet Apartmanının en üst katında çıktı. Odadaki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Ev duman altında kalırken, Tunuslu olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen anne ve bebeği, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Duman bütün daireyi ve apartman boşluğunu sardı. Bina sakinleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti

Çok sayıda vatandaş ise binanın çevresinde toplanıp, ekiplerin çalışmalarını izledi. Bazıları ise cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Tunuslu olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen anne ve bebeği, hazır bekletilen ambulansla tedbir amaçlı Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve bebeğini sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.