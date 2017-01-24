Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Büyüktüysüz köyündeki bir çoban, hayvanlarını otlatırken Kısıklı mevkisinde eski patlamamış havan mermisi gördü. Çobanın, olayı Toprakkale İlçe Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Mühimmat üzerinde yapılan incelemede, 60 milimetrelik havan mermisinin eski ve paslı olduğu ve üzerinde herhangi bir yazı ve seri numarası bulunmadığı tespit edildi. Mühimmat, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Uzmanı tarafından kontrollü olarak yerinde imha edildi. Mühimmatın bulunduğu bölgenin 1990 yılı öncesinde ağır silah atış alanı olarak kullanıldığı öğrenildi.