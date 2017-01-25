Fahrünnisa Mahallesi Levri Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Mustafa Çolak'tan (66) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından cesedi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çolak'ın, otopsi sonucu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
25.01.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın merkez Meram ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,soba gazı,haberler,
441121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441121.aspx
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