Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Büyükorhan ilçesine bağlı Tekerler köyünde meydana gelen olayda, mermer ocağından aldığı mermer blokları taşıyan TIR, buzlanmanında etkisiyle virajı alamayarak devrildi. Faciadan dönülen olayda köylüler yardıma koşarken, yara almayan şoför kendi imkanlarıyla çıktı.