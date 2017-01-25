Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Büyükorhan ilçesine bağlı Tekerler köyünde meydana gelen olayda, mermer ocağından aldığı mermer blokları taşıyan TIR, buzlanmanında etkisiyle virajı alamayarak devrildi. Faciadan dönülen olayda köylüler yardıma koşarken, yara almayan şoför kendi imkanlarıyla çıktı.
Mermer yüklü TIR devrildi
25.01.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde mermer yüklü TIR kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla devrildi.
Etiketler : tır,Bursa,kaza,
441126 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441126.aspx
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