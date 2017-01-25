Antalya'da yaşayan Sibel Bileci, "Yuppi" adını verdiği köpeğinin arka ayaklarının üzerine basamadığını fark etti. Köpeğini Antalya'da bir veteriner hekime götüren Bileci, uygulanan tedaviyle iyileşmeyen hayvanını MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi. Burada Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin ve ekibi tarafından muayene edilen köpeğe, bel fıtığı teşhisi konuldu. Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, fıtığın köpeklerde de görülen bir hastalık olduğunu kaydetti. Yusuf Sinan Şirin, "Yuppi'nin ameliyatın ardından fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile 4-5 hafta sonucunda sağlığına ve normal yürüyüşüne kavuşmasını umuyoruz." dedi. Bu tür ameliyatların Türkiye'de yaygın olmadığına dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Şirin, hastanelerinin fiziki yapısının buna uygun olduğuna dikkati çekti. Yuppi'nin sahibi Sibel Bileci de 11 yaşındaki köpeğini çok sevdiğini söyledi. Bileci, "Buradaki doktorlarımıza emanet ettim. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur." diye konuştu.
Köpeğe bel fıtığı ameliyatı yapıldı
25.01.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, arka ayaklarını kullanamayan 11 yaşındaki terrier cinsi köpeğe bel fıtığı teşhisi konularak ameliyat yapıldı.
Etiketler : köpek,köpeğe fıtık ameliyatı,haberler,
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