Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süreden beridir dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Hakkari’de, öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yağışların belli aralıklarla 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. Kentte kar yağışı ile birlikte soğukların etkisini biraz daha azaltması bekleniyor.