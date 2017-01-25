Bir süreden beridir dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Hakkari’de, öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yağışların belli aralıklarla 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. Kentte kar yağışı ile birlikte soğukların etkisini biraz daha azaltması bekleniyor.
Hakkari’de kar yeniden başladı
25.01.2017 - 12:31 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’deki dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.
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441176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/441176.aspx
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