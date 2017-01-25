Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılpınar’da oturan M.K.(20), Y.D. (24) ve E.V. ile L.D.’nin (29) terör propagandası yaptığını tespit etti. 4 şüpheli Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 20 Ocak günü şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada terör örgütü PKK’ya ait pek çok bulgu ve poster ele geçirildiği öğrenildi. Şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Çerkezköy Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan şahıslar, ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda Çorlu ve Ergene’de gözaltına alınan 3 kişinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.