Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla kent beyaza büründü. Sabah kar ile uyanan vatandaşlar yola şemsiye ile çıkarken, sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yaya yolları ve ana arterleri açmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar üşüdükleri için karı sevmediklerini söylerken, bazı vatandaşlar da karın yağması ile çok mutlu olduklarını kaydetti.