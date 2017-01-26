Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürçam Mahallesi Dere Mevkii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik tedavi gören evli ve 2 çocuk annesi 62 yaşındaki N.E., evine 50 metre uzaklıkta bulunan ağaca kendini asarak intihar etti. N.E.'yi bir süre sonra bahçeye çıkan kızı buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesine oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.