Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum-Çat-Bingöl karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çat bakımevi ve Çirişli mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, mahsur kalan araçların kurtarılması için seferber oldu.

Tipinin de etkili olduğu güzergahta ekipler tarafından açılan yolun kısa süre sonra sürgün dolayısıyla tekrar kapandığı belirtildi.