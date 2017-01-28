Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 103 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekibi kapanan köy ve mezra yollarını yeniden açmak için il genelinde 55 iş makinesi ve 72 personel ile çalışma başlattı.